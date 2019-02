CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO GATTUSO LEONARDO / Nelle ultime settimane in casa Milan si registra la crescita esponenziale di Tiemoué Bakayoko. L'ex mediano del Chelsea sta diventando fondamentale nello scacchiere di Gennaro Gattuso che anche ieri in conferenza stampa ha ribadito: "In questo momento non si può rinunciare a lui. Deve rimanere al Milan perché sta mostrando grandissime doti tecniche.

Può diventare un giocatore importante per questa società. Poi le valutazione economiche non dipendono da me". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Bakayoko è quindi fondamentale per Gattuso ma il prezzo del riscatto a giugno rimane comunque molto alto. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Leonardo avrebbe iniziato a trattare con il Chelsea il cartellino dell'ex Monaco con l'obiettivo di ottenere uno sconto su i 35 milioni di euro previsti.

