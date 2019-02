MILAN BIGLIA RIENTRO CAGLIARI / Il Milan di Gennaro Gattuso vive complessivamente un buon momento di forma dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle sfide contro Napoli e Roma. Ulteriori buone notizie potrebbero inoltre arrivare dall'infermeria rossonera, con Lucas Biglia quasi pronto al rientro in campo.

Stando a quanto evidenziato dall'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', il regista argentino è sempre più vicino al ritorno sul terreno di gioco. Reduce da una lesione al polpaccio rimediata il 31 ottobre scorso, Biglia punta ad essere nell’elenco dei convocati per la gara contro il, in programma domenica prossima a San Siro. Un rientro che servirebbe quantomeno a riassaporare, seppur dalla panchina, il clima partita, per poi tornare utile nella seconda parte di stagione.