JUVENTUS DYBALA DOUGLAS COSTA / Momento delicato per la Juventus e per Paulo Dybala. Il numero dieci è rimasto fuori per tutti i 90’ di gioco nell'ultimo e rocambolesco match pareggiato per 3-3 contro il Parma, lasciando un po' stizzito il terreno di gioco a pochi minuti dalla fine dopo l'ultima sostituzione effettuata da Allegri. L'argentino si era riscaldato per tutta la ripresa, senza però essere utilizzato alla fine dal mister bianconero.

Un gesto che lo stesso Allegri ha commentato in modo lapidario a fine partita in conferenza stampa: "Non l'ho visto, non me ne sono accorto. Forse aveva freddo".

Dybala nelle ultime settimane sta giocando stabilmente da trequartista per far spazio anche aoltre ovviamente ae,esclusa (dove è il capocannoniere bianconero con 5 reti), in campionato è andato a segno soltanto in due occasioni con l'ultimo gol firmato addirittura il 3 novembre con il Cagliari.

Il periodo grigio di Dybala alimenta i rumors sul futuro dell’ex Palermo, che ha tanti estimatori in giro per l’Europa ad iniziare dal Bayern Monaco e proseguendo con Real Madrid, PSG e Manchester City. La dirigenza della Continassa di fronte a un'offerta superiore ai 120 milioni di euro potrebbe essere tentata nel privarsi del fantasista in estate, anche se la seconda parte di stagione - soprattutto in chiave Champions - saranno decisive per il destino in bianconero del classe '93. Come per Dybala anche i prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di Douglas Costa, che potrebbe essere il 'sacrificato' di Paratici con la permanenza a Torino del numero dieci. Tentazione Premier per il brasiliano, che piace in particolare al Manchester United.

