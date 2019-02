CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU ESTERNI PEPE DEPAY SAINT-MAXIMIN / Non decolla la stagione di Hakan Calhanoglu. Il turco, criticato da Salvini, non ha convinto nemmeno nel match di ieri sera contro la Roma. L'ex Bayer Leverkusen da esterno alto fatica non poco ma le alternative in casa Milan stanno spingendo Gattuso a puntare con forza sul numero 10.

Chalanoglu ha reso di più da mezzala ma la sensazione è che fino al termine della stagione verrà impiegato come ala visto checonvinco ancora meno.

Calciomercato Milan, Calhanoglu ai saluti: dalla Francia l'esterno

E' in dubbio dunque che in estate sarà rivoluzione sugli esterni: Calhanoglu potrebbe finire in Germania e per Borini potrebbero riaprirsi le porte della Premier League. Gli attaccanti ad arrivare sarebbero così due. Va monitorata con attenzione la situazione legata a Saint-Maximin, che ha già detto sì ai rossoneri e che va in scadenza nel 2020. Il Milan guarda soprattutto in Francia per piazzare il grande colpo: Depay del Lione e Pepe del Lille sono i profili che stuzzicano la dirigenza ma costano molto di più del talento del Nizza

