CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / L'Inter ragiona sul futuro di Luciano Spalletti, a rischio esonero dopo la terza sconfitta stagionale rimediata ieri contro il Bologna. Il tecnico è chiamato a dare una scossa per non rischiare di mettere in periscolo l'accesso alla prossima edizione della Champions League. L'ultimatum della società sembra già scattato: vincere (e convincere) a Parma per evitare la separazione. Per la prossima stagione, inoltre, l'obiettivo di Marotta è Antonio Conte, ex ct propenso al ritorno in Italia dopo la parentesi positiva al Chelsea. Così, in caso di esonero di Spalletti a campionato in corso, l'idea che avanza è quella di un 'traghettatore', con Cambiasso tra i nomi in pole.

Calciomercato Inter, da Chivu a Capello: i nomi per il dopo Spalletti

Tuttavia, considerando i profili disponibili nel calciomercato degli allenatori, non sono escluse altre piste per l' Inter clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Una soluzione low cost sarebbe rappresentata dalla promozione di Armando Madonna, attuale tecnico della primavera nerazzurra. L'esperienza di Fabio Capello, inoltre, potrebbe rivelarsi decisiva per concludere al meglio una stagione che sta prendendo una piega sbagliata, così come quella di Francesco Guidolin, che avrebbe l'occasione di allenare finalmente un 'top club' italiano. Più giovane il profilo di Cristian Chivu, mentre in lizza ci sono anche Paulo Sousa e Gianni De Biasi, i quali tratterebbero solo sulla base di un contratto di almeno un anno e mezzo.

