CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER CONTE WILLIAN / La panchina di Luciano Spalletti traballa e in casa Inter si pensa al futuro con Antonio Conte in pole per sostituire l'ex Roma a partira dalla prossima estate. I nerazzurri sono pronti ad una rivoluzione sia tattica che di giocatori. Il passaggio alla difesa a 3 sembra scontato, visto anche l'arrivo di Godinche insieme a de Vrij e Skriniar andrà a comporre un reparto di ferro.

Guardando agli altri ruoli ci sarà da fare un restyling alle corsie esterne e il nome in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte - come già raccontato negli ultimi giorni - potrebbe essere quello didel

Dall'Inghilterra per l'Inter arrivano buone notizie: il 'Daily Star', infatti, riporta delle difficoltà tra il Chelsea e l'esterno per il rinnovo: il contratto va in scadenza nel 2020 e al classe 1998, per la politica degli over 30, sarebbe stato offerto un prolungamento di uno altro solo anno.

Ma portare a Milano Willian non sarà facile, un calciatore con le sue caratteristiche può far gola davvero a parecchie squadre. La Juventus, ad esempio, se dovesse cedere DouglasCosta potrebbe pensare di puntare sull'esterno del Chelsea ma occhio anche alle grandi d'Europa come Barcellona e Psg.

