JUVENTUS MARCELO JAMES RODRIGUEZ / A meno di colpi di scena, James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Difficilmente infatti i bavaresi riscatteranno il fantasista dal Real Madrid, vista la volontà del giocatore di cambiare aria e il rapporto poco idilliaco con l'ambiente e il tecnico Kovac.

Il colombiano è appetito da tante big in Europa compresa la, con i 'Blancos' che potrebbero metterlo nuovamente sul mercato una volta rientrato in Spagna.

James - scrive 'Don Balon' - avrebbe espresso il desiderio di giocare con Cristiano Ronaldo a Torino, con i bianconeri che per questo balzerebbero in pole nella corsa all'ex Porto e Monaco. Inoltre Rodriguez è molto amico di Marcelo nella rosa del Real, con il brasiliano che per la prossima estate avrebbe manifestato anche lui la volontà di ricongiungersi a 'CR7' con la maglia della Juve. Una doppia operazione per cui il Ds campione d'Italia Paratici potrebbe sborsare 90 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui