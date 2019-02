Serie A, l'annuncio di Micciché sulle 18 squadre

SERIE A MICCICHE DIRITTI TV / Gaetano Micciché fa il punto sulla Serie A, tra ricavi, casi di razzismo e prospettive future: "Se riusciremo a far aumentare i ricavi, società come Sampdoria, Fiorentina, Torino, Sassuolo o Parma, ovvero club di provincia che non hanno mai vinto qualcosa di importante negli ultimi anni, potranno competere in maniera più rapida con le due o tre che primeggiano - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Distribuzione più equa dei diritti tv? Questa cosa si dice sempre, ma non sono sicuro che in Premier ci sia una equa distribuzione tra tutte le società. Nella legge Melandi il 50% dei ricavi si divide in funzione dell'audience e in funzione dei risultati. E' importante migliorare la qualità delle società. Sono convinto che noi, a differenza dell'Inghilterra, abbiamo bisogno di attrarre investitori internazionali. Diritti tv? Venti anni fa il fatturato veniva dallo stadio, poi sono intervenute le sponsorizzazioni. Oggi il 70% dei ricavi di questo mondo deriva dai diritti tv. Noi vendiamo la Serie A in 200 paesi in giro per il mondo. Io non punto solo ai diritti tv.

Attirare i tifosi allo stadio? E' uno degli obiettivi assoluti il tema delle infrastrutture. Dobbiamo migliorare i nostri stadi e la viabilità per arrivarci. Dobbiamo migliorare gli interessi collaterali: la moglie, i figli e i parenti devono gradire l'andare prima e uscire dopo dallo stadio".

18 SQUADRE - "Diminuire il club di Serie A? Tutte le maggiori leghe europee hanno la prima divisione con il nostro format. La scorsa settimana il Consiglio Federale ha approvato una iniziativa che consente alla Lega la riduzione a 18 squadre - prosegue il presidente - E' un argomento che valuteremo in Assemblea per valutare pro e contro. Mi sembra una bella scelta quella della Federazione. Per quanto riguarda le dichiarazoni di De Laurentiis sul Frosinone, non le condivido. Il fascino del nostro mondo è dato anche dalle provinciali, con i loro presidenti e tifosi".

RAZZISMO - "E' difficile dividere il razzismo dalle questioni di educazione e civiltà. Penso che servirebbe maggiore educazione da parte delle persone e magari intervenire direttamente sulla persona che accanto a te insulta gli altri e quindi fermarla".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui