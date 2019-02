CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Gigio Donnarumma decisivo in Roma-Milan, match pareggiato ieri allo stadio 'Olimpico'. Il portiere, con diverse prodezze, ha messo in mostra il suo talento nell'evento più atteso della 22a giornata di Serie A. Un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, che ad oggi vede ancora i rossoneri leggermente favoriti in virtù del punto di vantaggio sui giallorossi. Così, dopo un periodo fatto di alti (pochi) e bassi (molti), Donnarumma è tornato a prendersi i complimenti degli addetti ai lavori, che continuano a considerarlo come uno dei migliori portieri del calcio futuro.

Calciomercato Milan, società alla finestra per Donnarumma

Inevitabile, quindi, che le sue prestazioni passino sotto la lente d'ingrandimento delle migliori società europee, che hanno la disponibilità economica per far vacillare le certezze milaniste nelle prossime finestre di calciomercato clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Clase 1999, Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2021. Soprattutto in caso di un nuovo mancato approdo del Milan in Champions League, tornerebbero con forza le indiscrezioni sulla sua cessione. Ad oggi, il club maggiormente interessato sembra il PSG, che dopo Buffon potrebbe quindi decidere di affidare la sua porta a un nuovo talento italiano. In passato, però, Donnarumma è stato accostato anche al campionato inglese (Manchester United e Chelsea) e spagnolo (Real Madrid), mentre in Italia l'unica squadra con la capacità economica di acquistarlo resta la Juventus.

