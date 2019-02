JUVENTUS CHIELLINI DIFESA / Sei gol subiti in tre giorni. La Juventus e Massimiliano Allegri vogliono ritrovare al più presto la 'BBC', soprattutto in chiave Champions League. Giorgio Chiellini riuscirà a recuperare per la gara contro l'Atletico Madrid in Spagna il 20 febbraio, con il capitano che potrebbe essere già a disposizione (senza però rischiare) qualche giorno prima nell'anticipo di campionato con il Frosinone. Si tenterà anche un 'miracoloso' recupero per Leonardo Bonucci, almeno per la panchina.

Per il numero 19, a meno di complicazioni, il rientro è previsto per il big-match di Serie A in casa del Napoli. Ad inizio marzo sarà disponibile ancheai box da inizio dicembre.

Intanto Allegri punterà nuovamente su Rugani e Caceres al centro della difesa per la trasferta di domenica contro il Sassuolo, con De Sciglio prima alternativa. L'allenatore bianconero sfrutterà l'intera settimana di allenamenti alla Continassa per oleare i meccanismi difensivi del reparto arretrato e accelerare l'inserimento del difensore uruguaiano.

