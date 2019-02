INTER ICARDI / Crisi Inter, con Spalletti sulla graticola. Ancora nessuna vittoria per i nerazzurri nel 2019 dopo la nuova sconfitta di ieri a 'San Siro' contro il Bologna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sul banco degli imputati è finito anche Mauro, che sui social risponde a muso duro a chi lo accusa di scarso impegno e ai fischi di 'San Siro' per il ko con i felsinei: "Mauro Icardi accetta volentieri le difficoltà e gli ostacoli come passi importanti sulla scala del successo - scrive il numero nove au Instagram - Se non la ami quando perde, non amarla quando vince. Sempre forza Inter". Il capitano è in astinenza in campionato dal dicembre scorso nel match contro l'Udinese e in questo 2019 ha segnato solo con la Lazio in Coppa Italia su rigore.