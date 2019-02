Calciomercato Inter, Spalletti traballa: nuovo nome in pole!

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Momento cruciale per Luciano Spalletti, sempre più in bilico sulla panchina dell'Inter. Sconfitto ieri per la terza volta consecutiva, il tecnico ha lasciato 'San Siro' tra i fischi assordanti dei tifosi presenti.

Così, in un infuocato post partita, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si sono verificati due vertici in casa nerazzurra: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Al primo summit, durato poco più di 20 minuti, ha partecipato anche il tecnico con quasi tutti i dirigenti: Marotta, Antonello e il cfoo Gardini, mentre il d.s. Ausilio non era allo stadio perché vittima di un attacco influenzale. Analizzati i motivi della crisi, il tecnico è uscito dallo stadio scuro in volto, mentre la dirigenza si riuniva per un altro vertice durato circa trenta minuti: il risultato è la conferma della fiducia al tecnico almeno fino a Parma, quando, oltre alla vittoria, servirà anche una buona prestazione per allontanare le voci sull'addio. In caso di esonero di Spalletti, oltre a quello di Conte, tra i nomi in ascesa c'è quello di Cambiasso, che potrebbe traghettare la squadra fino al termine della stagione.

