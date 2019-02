ROMA MILAN DI FRANCESCO / La Roma ha ritrovato questa sera un pilastro come Daniele De Rossi. Eusebio Di Francesco sorride per il rientro del capitano e svela: "Daniele voleva esserci a tutti i costi. Ha lavorato tanto in questi 3 mesi, ha rischiato anche di smettere per questo infortunio al ginocchio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

So quanto ci sia mancato - le parole del tecnico in conferenza stampa dopo l'1-1 contro il- Lo volevo come allenatore in campo in questo senso: perché quando gli dici due cose da riferire riesce a trasmetterle con tranquillità, al contrario di unche vuole rimediare da solo la partita. A volte la troppa generosità non aiuta".