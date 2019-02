ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Torna a brillare il Chelsea di Sarri e Jorginho che, arricchito dall'arrivo di Higuain, annichilisce 5-0 l'Huddersfield e rilanciandosi in classifica. Restando in Premier League soffre Ranieri invece, sempre più in balia della zona retrocessione alla guida del Fulham. Sciagurato autogol per Bonera invece, che così spiana la strada all'Espanyol che riagguanta il Villarreal sul 2-2.

ITALIANS, DA MARCHISIO A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6,5 – In ripresa rispetto agli ultimi tempi, anche se l'Huddersfield ultimo in classifica non rappresenta certo un test troppo complicato. Ma la sua prestazione fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

ANGELO OGBONNA (West Ham) - Il West Ham ospiterà il Liverpool oggi alle 21:00.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea), Davide Zappacosta (Chelsea), Adam Masina (Watford), Matteo Darmian (Manchester United)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 7 – Vittoria in scioltezza ottenuta sull'Huddersfield fanalino di coda con una cinquina. Va a segno con una doppietta anche il nuovo arrivato Higuain, e dalle parti di Stamford Bridge tornano i sorrisi, aspettando la continuità.

CLAUDIO RANIERI (Fulham) 5 - Altra sconfitta per il suo Fulham, stavolta in casa del Crystal Palace col risultato di 2-0 e situazione che diventa sempre più critica. Penultimo posto in classifica e -7 dal Burnley che occupa la prima posizione utile per restare aggrappati alla salvezza. La permanenza in Premier League comincia a diventare un miraggio.

LIGUE 1

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 5,5 - In campo per poco più di 70', effettua due tiri nel primo tempo che impegnano Mendy ma poco più.

Viene sostituito da Germain nella sconfitta rimediata a Reims col risultato di 2-0.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Mario Balotelli (Marsiglia), Gianluigi Buffon (Psg), Marco Verratti (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5 - Zieler riesce a ipnotizzarlo al 53' deviando il suo tiro. Si vede poco per il resto, mentre il match con lo Stoccarda termina 2-2.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza), Luca Caldirola (Werder Brema)

LIGA

CRISTIANO PICCINI (Valencia) 6 - Interpretazione coraggiosa la sua al Camp Nou, soprattutto nel primo tempo. Poi deve rimanere schiacciato sulal linea difensiva per contenere il ritorno blaugrana.

DANIELE BONERA (Villarreal) 4,5 - Devia nella propria porta una corta respinta di Asenjo causando l'autogol che apre la rimonta dell'Espanyol. Un ritorno in campo da titolare non proprio esaltante.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Verde (Valladolid)

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) - L'Al-Hilal giocherà oggi alle 16:20 contro l'Al-Fateh.

SIMONE SCUFFET (Kasimpasa) 5,5 - Subisce tre reti nella partita interna disputata, e persa, contro il Sivasspor 3-1.

CLAUDIO MARCHISIO (Zenit San Pietroburgo) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) - Il campionato russo riprenderà il 3 marzo 2019.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 6 - Non facile la ripresa del campionato. Il suo Ferencvaros comunque riesce a spuntarla di misura con l'ostico Honved. Lui riceve un giallo al 57'.

ROBERT ACQUAFRESCA (Sion) - Il Sion ospiterà il Lugano il 10 febbraio.

GIANLUCA CURCI (AFC Eskilstuna) - Il campionato svedese ripartirà il 31 marzo.

CRISTIAN PASQUATO (Legia) - Il campionato polacco riprenderà l'8 febbraio.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 5,5 - Non riesce a violare la porta del Levadiakos e la partita termina 0-0. In classifica resta ancora alla portata l'ultimo posto utile per l''accesso alla qualificazione in Europa League.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Ankaragucu)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6 – Ricomincia con uno 0-0 ottenuto col Viitorul Constanta, che occupa il quarto posto a -5 proprio dal suo Craiova, che così resta a distanza di sicurezza e a due sole lunghezze dal secondo posto.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

VINCENZO GRIFO (FRIBURGO) 5

CLAUDIO RANIERI (FULHAM) 5

DANIELE BONERA (VILLARREAL) 4,5

TOP

CRISTIANO PICCINI (VALENCIA) 6

JORGINHO (CHELSEA) 6,5

MAURIZIO SARRI (CHELSEA) 7

