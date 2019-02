ROMA MILAN GATTUSO SALVINI / Nuove scintille tra Matteo Salvini e Gennaro Gattuso. Il Ministro dell'Interno e tifosissimo del Milan non ha digerito l'1-1 contro la Roma: "Sono due punti persi.

Gattuso si offende quando giochiamo all''Olimpico', quindi non dico niente - le parole di Salvini riprese dai cronisti presenti all'uscita dallo stadio - Ma perchédeve giocare 90 minuti? Non fatemi commentare altro: faccio il ministro, non l'allenatore". In conferenza stampa la palla passa a Gattuso, che però dribbla l'argomento: "Le parole di Salvini? Passiamo alla prossima domanda".