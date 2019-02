ROMA MILAN GATTUSO / Non basta Piatek al Milan. Zaniolo pareggia i conti nel match tra la Roma e i rossoneri, con Gennaro Gattuso che analizza l'1-1 dell''Olimpico': "Secondo me abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo attaccato bene la profondità, sicuramente ai punti ha meritato qualcosina in più la Roma ma siamo soddisfatti di quanto fatto stasera.

Piatek fa reparto da solo, poi quando giochi con le squadre forti devi rispettarle ed essere più organizzati - ha detto a 'Sky Sport' - Nel primo tempo abbiamo palleggiato malissimo, nel secondo abbiamo fatto meglio, c'erano le distanze e la squadra ha fatto quello che doveva fare.? Ti fa trovare tante linee di passaggio. Attacca bene la profondità, costringe le difese a scappare all'indietro, ma anche quando viene incontro, perde pochi palloni, ci sta dando una grandissima mano. Conabbiamo condiviso un'esperienza bellissima, io mi sono invecchiato faccio schifo, lui è ancora in forma. Sembro suo padre e lui sembra mio figlio".