ROMA MILAN DI FRANCESCO / Serviva una reazione d'orgoglio e in parte così è stato dopo il pesante 7-1 rimediato in Coppa Italia contro la Fiorentina: la Roma di Eusebio Di Francesco non va oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Milan di Rino Gattuso, passato in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete del solito Piątek. Ad inizio ripresa Nicolò Zaniolo fa 1-1 dopo diversi interventi super di Donnarumma, assoluto protagonista dell'anticipo serale della 22esima giornata di A. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Al termine dell'incontro, Eusebio Di Francesco si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': ''Dobbiamo prendere gli schiaffi prima di svegliarci, la partita di Firenze ti fa riflettere sugli atteggiamenti.

È giusto, ci siamo arrivati da soli a questa situazione. Volevamo 3 punti che però non avrebbero ripulito la prestazione di Firenze. I ragazzi hanno dato prova di grande personalità. Non dobbiamo più ricadere, è l’atteggiamento a fare la differenza, oggi avremmo meritato la vittoria''.

La crescita di Schick: ''Patrik è in un momento ottimo, di forma ma anche per quanto riguarda l’agonismo. È bravo, potrebbe fare meglio in alcune situazioni. Deve solo credere in sè. Deve mettere questa cattiveria in campo''.

L'importanza di De Rossi: ''E' stato straordinario perchè veniva da due allenamenti e ha risaltato i giocatori che ha vicinoCi sono dei giocatori fondamentali, lui nei tempi di gioco è eccellente. Non fa capire agli avversari dove la sta mettendo, questo è giocare a calcio. Non possiamo fare a meno di lui''.

