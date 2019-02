PAGELLE E TABELLINO DI ROMA MILAN/ Termina in parità la sfida fra Roma e Milan. Al gol di Piatek infatti, ha risposto la rete di Nicolò Zaniolo. Fra i migliori inoltre, spicca Gianluigi Donnarumma, autore di diversi interventi decisivi ai fini del risultato. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

ROMA

Olsen 5,5- Risponde a Laxalt nel finale ma esce a vuoto dando poco sostegno e garanzia alla difesa.

Karsdorp 6,5 - Su e giù dalla fascia, annulla Calhanoglu e sale con frequenza lasciando partire cross interessanti.

Manolas 6,5 - Piatek tocca una palla e fa gol, non per colpa sua, poi è costretto ad alzare bandiera bianca sovrastato dall’onnipresenza del greco.

Fazio 5 - Errore evidente sul gol di Piatek. Poi si risolleva ma non è abbastanza.

Kolarov 6 - Suso non gli crea particolari problemi, ha tempo e spazio per salire e sfondare sulla fascia sinistra.

De Rossi 7 - L’amore per la maglia oltre all’età e alla condizione fisica. Lotta su ogni pallone e tutte le giocate passano dai suoi piedi.

Pellegrini 5,5 - Un po’ leggero nel farsi soffiare palla da Paquetà in occasione del gol milanista, rischia di regalare la gioia all’Olimpico colpendo il palo con una grande giocata di testa.

Schick 6 - Prezioso in recupero palla e intelligente in fase offensiva quando con movimenti e giocate si rende utile anche in occasione del gol di Zaniolo.

Zaniolo 7 - Veloce, fresco, spensierato. E in gol. Roma sotto accusa, Olimpico nervoso, contro tutti ma non contro di lui. Futuro.

Florenzi 5 - Impreciso, a corto di idee e di fiato. Deve aver avuto sul groppone ancora la disfatta di Firenze.

Dzeko 6 - Presenza costante in area che crea non poco disordine e grattacapi nella testa e nel gioco del Milan.

MILAN

Donnarumma 7 - Almeno tre interventi da grandissimo portiere tengono in vita il risultato per il Milan.

Calabria 5,5 - Su quel lato la Roma sa di poter far male.

Kolarov sale e crossa, Zaniolo se ne va senza troppe difficoltà e Dzeko fisicamente ne approfitta in un paio di occasioni.

Musacchio 5,5 - Soffre un po’ forse penalizzato dalla fragilità di Calabria che gli gioca affianco. Entra suo malgrado nel gol del pari.

Romagnoli 7 - Ministro della difesa rossonera. Interventi puliti e puntuali, con personalità.

Rodriguez 6 - Karsdorp sale spesso dalla sua parte ma non riesce mai ad arrivare fino in fondo. Attento e pulito difensivamente, sale poco perché lo spazio è limitato.

Kessié 5 - Purtroppo per il Milan spesso l’ultimo passaggio capita sui suoi piedi. E quasi sempre la soluzione scelta è quella meno favorevole.

Bakayoko 6 - Si concede qualche rischio di troppo ma i compagni si fidano di lui che ricambia con la tranquillità di un vero faro di centrocampo.

Paquetà 5,5 - Poca gamba, tanto fisico e capacità di trovare la giocata. È così quando il Milan passa in vantaggio e quando Suso per poco non conquista un calcio di rigore. Poi soffre la foga giallorossa in mezzo al campo.

Suso 5 - Non si accende mai, poco presente in fase difensiva e poco incisivo lì davanti.

Piatek 6,5 - Chiuso nella morsa Manolas-Fazio riesce a ingannare quest’ultimo con un movimento da attaccante vero per segnare lo 0-1.

Calhanoglu 5,5 - Ancora apatico, si vede solo in pochissime occasioni lontano dalla porta e quando Gattuso lo arretra nel ruolo di mezz’ala.

ARBITRO: Maresca 5 - Poteva usare un metro di giudizio più uniforme nella gestione dei contrasti.

TABELLINO

Roma-Milan 1-1

ROMA(4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi; Schick, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

MILAN(4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Maresca (Napoli)

Marcatori: 26' Piatek (M), 46' Zaniolo (R)

Ammoniti: Manolas, Zaniolo, Pellegrini (R); Suso, Paquetà, Kessié, Calabria (M)

Espulsi:

