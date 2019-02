SERIE A ROMA MILAN ZANIOLO PIATEK/ La Roma dopo il tonfo di Firenze si rianima e blocca il Milan lanciato dopo la vittoria interna con il Napoli di Ancelotti. In vantaggio ci vanno proprio i rossoneri con la rete del solito Piatek, al primo gol in Serie A con la maglia dei meneghini. Ma i giallorossi non mollano e nella ripresa, dopo appena 30 secondi, trovano il pari grazie al loro uomo più in forma, Nicolò Zaniolo.

Negli ultimi minuti di partita entrambe le squadre provano l'affondo ma, soprattuttoper il Milan, inchioda il risultato sull'1-1. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 60 Napoli 51 Inter 40 Milan 36 Roma 35 Sampdoria 33 Lazio*, Atalanta 32* Torino, Fiorentina 31 Sassuolo 30 Parma 29 Genoa 24 Spal 22 Cagliari* 21 Udinese 19 Empoli 18 Bologna 14 Frosinone* 13 Chievo 9

* una gara in meno

