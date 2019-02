ROMA MILAN SCARONI / Prima del fischio d'inizio di Roma-Milan, Paolo Scaroni, numero uno rossonero, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare delle future mosse del 'Diavolo' in vista della prossime finestre di mercato. Ecco le sue parole: ''Il Milan deve essere sempre più forte, ci teniamo a fare bene questo campionato e ad avere giocatori giovani.

Sia Paquetà che Piatek, Donnarumma, Cutrone e altri giocatori sono un patrimonio che dobbiamo sviluppare e mantenere''.

L'addio di Higuain: ''Non sono deluso da lui perché ho visto che comunque sta facendo piuttosto bene al Chelsea. Si vede che questa esperienza milanese non era fatta per lui. Però ci sta anche quello, non c’è nulla di strano. Gli uomini sono uomini''.

