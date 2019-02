CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Doveva essere l'arma in più della nuova Inter 2018/2019 targata Luciano Spalletti: un corteggiamento durato anni, con il sogno proibito di una buona parte dei tifosi nerazzurri che si è materializzato nella passata finestra estiva di mercato. Radja Nainggolan all'Inter, la coppia Santon-Zaniolo alla Roma con annessi 20 milioni nelle casse della dirigenza giallorossa. Ma il Ninja ha deluso le aspettative di tutti: tifosi, società e Spalletti. Colpa anche di problemi fisici che hanno condizionato la prima parte di campionato. Ma il centrocampista belga sembra essere un lontano parente di quello ammirato nelle passate stagioni con la maglia della Roma. Un girone fa contro il Bologna siglava il suo primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra: a questo si va ad aggiungere la rete europea siglata in Champions League nella vittoria per 1-2 sul campo del Psv e il gol siglato nel roboante 5-0 contro il Genoa.

Calciomercato Inter, i fischi di San Siro spingono Nainggolan verso la Cina

Un girone dopo dal suo primo gol ufficiale con la maglia nerazzurra, ecco che il matrimonio tra Nainggolan e l'Inter sembra essere giunto già ai titoli di coda. Quest'oggi Luciano Spalletti contro il Bologna lo ha mandato in campo dal primo minuto, concendendogli una grande occasione dopo il rigore fallito contro la Lazio che ha sancito l'eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Il Ninja però ha collezionato l'ennesima prova insufficiente, con San Siro che lo ha riempito di fischi al momento del cambio con Joao Mario ad inizio ripresa. L'Inter è allo sbando, Nainggolan pure. Al termine della stagione le strade potrebbero già dividersi, soprattutto con Spalletti destinato a lasciare la panchina nerazzurra: il centrocampista belga potrebbe seguire in Cina Marek Hamsik e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

