p>INTER BOLOGNA MIHAJLOVIC / Ci ha impiegato una sola partita Sinisaper svoltare la stagione del: arrivato al posto di Filippo, il tecnico serbo ha guidato la formazione rossoblù all'importantissimo 0-1 con la quale la formazione emiliana è risucita ad espugnare San Siro battendo l'di Luciano. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al termine della gara, Mihajlovic si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': ''Del risultato non mi interessava, poi è chiaro che se si vince è meglio, ma volevo vedere la prestazione. Siamo stati bravi, soffrendo tutti insieme. Sono felice, perché questo dimostra che se andiamo in campo con coraggio allora può succedere anche che vinci contro l'Inter a San Siro. Ma se domenica non vinciamo col Genoa è tutto sprecato''.

Sull'Inter: ''È un momento in cui gira tutto male, però sono convinto che continuando a giocare così si riprenderanno. Capita di non segnare, ma ripeto: per me hanno giocato bene e hanno creato diverse occasioni''

