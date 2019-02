ROMA MILAN FISCHI OLIMPICO / La partita contro il Milan assume un valore fondamentale per la Roma di Eusebio Di Francesco: in palio non ci sono solo 3 punti importanti per la zona Champions ma i giallorossi sono chiamati a riscattare il pesante 7-1 rimediato in settimana contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia.

Un risultato che di certo non è passato inosservato alla tifoseria della Roma che questa sera ha riservato ai propri giocatori un'accoglienza non di certo piacevole: la squadra è stata infatti accolta da una marea di fischial momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento.