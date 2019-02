INTER SPALLETTI / AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Fiducia a tempo Luciano Spalletti, l'Inter per adesso non cambia. Al termine del match perso a 'San Siro' contro il Bologna c'è stato un confronto tra il tecnico e Marotta, con l'Ad nerazzurro che ha confermato sulla panchina nerazzurra l'ex Roma. Spalletti resta al timone dell'Inter, anche se nelle prossime gare l'allenatore di Certaldo non potrà permettersi nuovi passo falsi.

ORE 20.25 - Dopo l'eliminazione rimediata in Coppa Italia contro la Lazio giovedì sera, i tifosi nerazzurri si aspettavano una reazione questa sera contro il Bologna che però non è arrivata.

Anzi,e compagni sono stati battuti per 0-1: decisiva la rete siglata nel primo tempo daper la compagine guidata daPer quasi tutti i 90 minuti, San Siro non ha avuto pietà dei suoi beniamini: sin dalla lettura delle formazioni, sono piovuti fischi dagli spalti indirizzati a diversi giocatori, tra cuima soprattuto. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Ma non solo. Anche Luciano Spalletti è stato beccato da buona parte del pubblico nerazzurro: il tecnico di Certaldo sembra aver perso la bussola e il controllo dello spogliatoio e in queste ore la società è chiamata a prendere una decisione prima che la stagioni si comprometta ancora di più. Il futuro di Spalletti ora è in bilico: da giorni il nome di Antonio Conte è stato accostato con una certa insistenza alla panchina nerazzurra ma sarà da vedere se l'ex ct della Nazionale accetterà sin da subito questo incarico o aspetterà l'inizio della prossima stagione. Così potrebbe farsi strada l'idea di un traghettatore: in ballo anche i nomi di ex giocatori che hanno vestito la maglia nerazzurra, tipo Cambiasso.

