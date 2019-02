PAGELLE E TABELLINO DI INTER-BOLOGNA/Secondo Ko in una settimana per i padroni di casa.Al Bologna basta il gol di Santander del primo tempo per conquistare tre punti. L'Inter continua il momento negativo.Il Bologna di Mihajlovic dà cenni di miglioramento, la squadra mostra grinta e gioco. Naninggolan non incide, Icardi spreca. Poli e Soriano danno segnali positivi, Skorupski attento e preciso in quasi tutti gli interventi.

INTER

Handanovic 6 – Tiene a galla i suoi con due buone parate prima su Orsolini e poi su Santander.

Cédric 5,5 – Va a fasi alterne. Mostra cose positive proponendosi in avanti, morbido in fase di ripiegamento. Dal 79’ Ranocchia 5,5 – Si trasforma in attaccante e nei minuti finali sfiora il pareggio.

De Vrij 5,5 – Poco ordinato e preciso. Sul gol di Santader si fa anticipare dal paraguaiano.

Skriniar 6 – Dà sicurezza e striglia il reparto alla maggiore attenzione.

Dalbert 6 – Fa su e giù sulla fascia, lotta con Orsolini e allarga il gioco. Inconcludente nei cross.

Vecino 5,5 – Spesso lascia solo Candreva su Dijks. Nella ripresa aiuta a costruire il gioco ma continua ad essere inconcludente.

Brozovic 5,5 – C’è ma non brilla. Soriano lo marca a uomo per gran parte del match.

Candreva 5 – Non trova la giusta posizione, concede troppo campo alle progressioni di Dijks. Prestazione da rivedere. Dal 46’ Lautaro Martinez 5,5 – molto vicino ad Icardi. Qualche idea in più rispetto ai compagni. Sfiora il pareggio, con una girata di testa.

Nainggolan 4,5 – Non si è ancora ripreso dal rigore sbagliato in Coppa Italia. Confusionario e fuori posto. Unica nota degna di nota un tiro ti potenza fuori dall’area che trova Skorupski. Dal 68’ Joao Mario - minuti di passerella senza concretizzare.

Perisc 6 - Cerca di dare una scossa ai suoi, uno dei pochi che prova ad accelerare la manovra nonostante l’ambiente ostile. Aiuta in copertura.

Icardi 4,5 – Sprecone in avvio di partita. In agguato su Poli gli ruba il pallone ma davanti a Skorupski non concretizza. Anonimo sotto porta per tutto il resto del match

All. Spalletti 4,5 – Secondo KO della settimana. La squadra continua ad essere in difficoltà, manca di convinzione e gioco.

BOLOGNA

Skorupski 7 – Chiude il primo tempo salvando su Icardi. Nella ripresa si fa trovare pronto sul tiro di Nainggolan e Ranocchia. Tiene il risultato

Mbaye 6– Fa il suo dovere con personalità.

Non si tira indietro e copre.

Danilo 6,5 – Poche sbavature, attento negli anticipi su Icardi. Nella ripresa fa più fatica a contenere l’esuberanza di Martinez.

Lyanco 6 – Giovane ma attento. Qualche volta eccede in giocate complicate, bene nel complesso. Esce per infortunio. Dal 50’ Gonzales 6 –rischia sulla pressione di Perisic e Icardi appena entrato. Ma in scivolata salva su entrambi.

Dijks 6,5 – Ha la meglio su Candreva, Vecino non gli chiude mai lo spazio. Inventa in profondità, convince anche in interdizione.

Soriano 6,5 – Si abbassa andando incontro al pallone, attacca bene la profondità. Interessante uno due con Santader che porta il paraguaiano davanti la porta avversaria. Marcatura a uomo su Brozovic.

Pulgar 6 – Va a protezione della difesa quando la squadra ripiega. Tanta pressione sui portatori di palla nerazzurri.

Poli 6,5 – Errore in avvio di partita che poteva costare caro. Si riprende subito giocando con più attenzione, recupera tanti palloni. Prestazione di spessore a centrocampo

Orsolini 6 – Su una respinta di De Vrij prova un tiro di potenza dalla distanza ma trova Handanovic. Corre sulla sua fascia proponendo buoni cross. Spende tanto in copertura su Dalbert.

Santander 6,5 – Viaggia sul filo del fuorigioco. Si cerca e si trova con Soriano. Anticipa tutti sul calcio d’angolo di Pulgar e va in rete. Dal 88’ Destro - sv

Palacio 6 – Gioca con personalità, sta bene fisicamente e si vede. Stanco e meno lucido nella ripresa. Dal 74’ Krejci - sv

All. Mihajlovic 6,5 – Grande motivatore. La squadra sotto la sua guida dà segni di rinascita.

Arbitro Pasqua 6 – gestisce con tranquillità la partita nonostante i numerosi falli.

TABELLINO

INTER-BOLOGNA: 0-1

INTER(4-2-3-1): Handanovic; Cédric (79’ Ranocchia), De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva ( 46’Lautaro Martinez), Nainggolan ( 68’ J.Mario), Perisc; Icardi. A disp.: Padelli, Asamoah, D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Salcedo Mora,Gagliardini, Martinez. All. Spalletti.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco (50’ Gonzalez), Dijks; Soriano, Pulgar, Poli; Orsolini, Santander(87’ Destro), Palacio (74’ Krejci) . A disp.: Da Costa, Calabresi, Paz, Gonzalez, Nagy, Svanberg, Donsah, Dzemaili, , Edera, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Marcatori: 33’ Santander (B),

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 41’ Mbaye (B),44' Vecino (I), 65’ Danilo (B)

Espulsi:

