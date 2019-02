Serie A, Inter-Bologna 0-1: Mihajlovic affonda Spalletti

SERIE A INTER BOLOGNA / Prosegue il momentaccio dell'Inter, sconfitta per 1 a 0 nella 22a giornata di Serie A giocata a 'San Siro' contro il Bologna. Tra i fischi dei propri sostenitori, brutto il primo tempo dei nerazzurri, che subiscono sovente l'offensiva degli ospiti: così, l'unica occasione davvero pericolosa nella prima frazione si rivela quella divorata da Icardi al secondo minuto, quando il suo tiro da buona posizione finisce abbondantemente a lato. Al minuto 32, dopo alcune avvisaglie, arriva la rete dei rossoblu con Santander, bravo a saltare e colpire di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa, in un clima di contestazione per Spalletti e calciatori , tante le azioni create dai nerazzurri, che negli ultimi minuti hanno schierato ancheda attaccante. Tuttavia, tra imprecisioni e parate di, il muro bolognese non viene sfondato. Dopo quelle contro, si tratta del terzo ko di fila per l'Inter, mentrepuò esultare per l'ottimo inizio della sua nuova avventura.

CLASSIFICA SEIRE A: Juventus 60, Napoli 51, Inter 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33, Lazio e Atalanta 32, Torino e Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo 9

