Calciomercato Napoli, addio Hamsik: arriva la conferma decisiva!

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK CANNAVARO / "Al mio capitano Paolo con stima e affetto". E' il messaggio che Marek Hamsik ha scritto sulla maglia indossata ieri durante Napoli-Sampdoria, probabilmente la sua ultima da tesserato partenopeo. La casacca era destinata a Paolo Cannavaro, capitano degli azzurri prima dello slovacco. A postare l'immagine sui social ci ha pensato proprio l'ex difensore, che con un messaggio ha di fatto sancito l'imminente addio di Hamsik: "Eccolo qua. Purtroppo è arrivato il giorno che nessun tifoso del Napoli avrebbe mai voluto che arrivasse! - esordisce il post di Cannavaro - Ma purtroppo nella vita tutto ha un inizio ed una fine.

Tu però in questo arco che va da inizio a fine hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine i calciatori segnano epoche che a volte vengono dimenticate tanti e tanti anni dopo. Ma di una cosa sono sicuro, che il nome Marek Hamsik risuonerà in eterno tra i vicoli della nostra città. Grazie per avermi regalato emozioni e la tua ultima maglia indossata con tanto amore". Come anticipato da Calciomercato.it , infatti, Marek Hamsik è sempre più vicino al trasferimento in Cina : per lui all'orizzonte c'è il

