INTER BOLOGNA FISCHI SPALLETTI PERISIC / Ambiente piuttosto ostile a 'San Siro' per la gara casalinga dell'Inter contro il Bologna di Mihajlovic.

All'annuncio delle formazioni sono infatti arrivati ancora fischi per Ivan, tornato titolare dopo le diverse esclusioni seguite alle voci di mercato. Fischi, seppur più timidi, anche per Luciano, al centro delle critiche in seguito all'eliminazione in Coppa Italia. La Curva Nord, riaperta dopo i tre turni di squalifica, ha anche fatto cinque minuti di silenzio e poi urlato "m...". Successivamente sono iniziati i cori d'incitamento per la squadra nerazzurra.