INTER-BOLOGNA VOTI PRIMO TEMPO/ Il nuovo Bologna di Mihajlovic gioca e convince, a Milano chiude il primo tempo in vantaggio con il gol di Santander. I padroni di casa frenetici commettono qualche disattenzione di troppo. Icardi in avvio non sfrutta una buonissima occasioni sull’errore di Poli, Nainggolan continua a non incidere.

INTER

Handanovic - 6

Cédric -5,5

De Vrij – 5,5

Skriniar - 6

Dalbert – 6

Vecino- 6

Brozovic- 6

Candreva- 5,5

Nainggolan – 5

Perisc- 6

Icardi – 5,5

All. Spalletti – 5,5

BOLOGNA

Skorupski- 6,5

Mbaye - 6

Danilo- 6

Lyanco - 6

Dijks- 6

Soriano- 6,5

Pulgar - 6

Poli -6,5

Orsolini – 6

Santander - 6,5

Palacio – 6

All. Mihajlovic - 6

Arbitro Pasqua - 6

TABELLINO

INTER-BOLOGNA: 0-1

INTER(4-2-3-1): Handanovic; Cédric, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisc; Icardi. A disp.: Padelli, Asamoah, D’Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Salcedo Mora, Joao Mario, Gagliardini, Martinez. All. Spalletti.

BOLOGNA(4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Soriano, Pulgar, Poli; Orsolini, Santander, Palacio. A disp.: Da Costa, Calabresi, Paz, Gonzalez, Nagy, Svanberg, Donsah, Dzemaili, Krejci, Edera, Destro, Falcinelli. All. Mihajlovic.

Marcatori: 33’ Santander (B),

Arbitro: Pasqua sez. di Tivoli

Ammoniti: 41’ Mbaye (B)

Espulsi:

