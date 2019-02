CALCIOMERCATO INTER MAROTTA SPALLETTI CONTE PERISIC NAINGGOLAN / Inter attesa da una gara importante in casa con il Bologna, per rilanciarsi dopo alcuni risultati negativi. Si parla però soprattutto di mercato relativamente ai nerazzurri, del futuro di Spalletti (con l'ombra di Conte sullo sfondo), di quello di Perisic e di Nainggolan. L'ad nerazzurro Beppe Marotta, ai microfoni di 'Sky Sport', rispedisce immediatamente al mittente la domanda su Spalletti: "Il calcio è cambiato, c'è tanto gossip e voi vi divertite a tirare fuori notizie che non esistono.

Spalletti ha detto cose giuste: non si può criticare un allenatore terzo in classifica. Guardiamo avanti con ottimismo, andare sul patibolo prima che ci sia un giudizio".

Su Perisic e Nainggolan: "Sono contento che siano in campo. L'allenatore li vede quotidianamente, dunque pensa che siano all'altezza di giocare. I mal di pancia capitano nelle finestre di mercato, ma non è un problema di oggi. Le bandiere nel calcio non esistono più, bisogna adeguarsi a trattare in maniera più moderna con dei professionisti. Abbiamo parlato pubblicamente del caso Perisic perché non c'è nulla da nascondere. Allo stesso modo, anche i giocatori devono comportarsi con rispetto nei confronti delle società. Siamo sicuri che Ivan dimostrerà di onorare la nostra maglia, non dimentichiamo che è un campione del Mondo".

