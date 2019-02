Serie B: tris Benevento, pari Crotone-Livorno

SERIE B BENEVENTO VENEZIA CROTONE LIVORNO / Due i match pomeridiani nella 22esima giornata del campionato di Serie B. Vittoria importante per il Benevento, che batte per 3-0 il Venezia.

Doppietta di Roberto(63' e 95'), in mezzo il gol di(90') per abbattere la squadra di, rimasta anche in dieci per il rosso aa dieci minuti dal termine. I giallorossi salgono al quinto posto a quota 33 punti, a -4 dalprimo in classifica. Finisce invece 1-1 l'altro match tra. Labronici avanti dopo l'autorete dial 5',pareggia al 30'. Entrambe non riescono a uscire dalla zona retrocessione.