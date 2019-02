Serie A, pari Udinese-Fiorentina e Genoa-Sassuolo

SERIE A UDINESE FIORENTINA GENOA SASSUOLO / Doppio pareggio, nelle due gare della domenica pomeriggio della 22esima giornata di Serie A. La Fiorentina non va al di là dell'1-1 in casa dell'Udinese, non riuscendo a conquistare una vittoria preziosa per la zona Europa League. Friulani avanti con Stryger-Larsen (56'), rimedia Edmilson al 65'.

Finisce 1-1 anche tra. Ospiti in vantaggio conal 28', per i rossoblu' pareggia(42'), al secondo gol consecutivo.

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 60* Napoli 51* Inter 40 Milan 35 Roma 34 Sampdoria* 33 Lazio, Atalanta 32 Torino*, Fiorentina* 31 Sassuolo* 30 Parma* 29 Genoa* 24 Spal* 22 Cagliari 21 Udinese* 19 Empoli* 18 Bologna 14 Frosinone 13 Chievo* 9

* una gara in più

