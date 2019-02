PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-SASSUOLO: Sanabria goleador, flop Babacar

PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-SASSUOLO/ Discreta prova degli uomini di Prandelli, che riescono ad imbrigliare la squadra di De Zerbi, conquistando un punto importante. Di nuovo una discreta prova di Sanabria, che si dimostra un cecchino infallibile dagli undici metri. Cinico e astuto anche Djuricic, che con il suo gol illude gli emiliani. Giornata negativa per Babacar.

GENOA

Radu 6 – Incolpevole sul gol di Djuricic, bene nelle uscite alte.

Biraschi 6 – Bravo nello scegliere i giusti tempi nel sovrapporsi a Lazovic per andare al cross. Qualche piccola sbavatura sulle diagonali difensive.

Romero 6 – Fa a sportellate con Babacar e gli riesce molto bene, arginando il raggio d’azione dell’ex viola

Zukanovic 6 – Bene nel gioco aereo, riesce ad imbastire senza grossi problemi la manovra da dietro.

Criscito 6 – Se rispetto a Biraschi riesce a mantenere bene la posizione, in fase di costruzione, commette qualche errore.

Lazovic 6 – Anche quando gioca a destra, riesce comunque a rendersi molto utile in entrambe le fasi di gioco.

Lerager 6 – Cerca di abbinare qualità alla quantità, aiutando Radovanovic in fase d’interdizione.

Radovanovic 6 – L’ex Chievo funge da schermo davanti la difesa, cercando così di limitare gli attacchi centrali del Sassuolo. Dal 76’ Veloso – s.v.

Bessa 6 – Buona la prova dell’ex Verona che, una volta svolti i compiti difensivi, prova ad attaccare sempre la profondità. Dal 79’ Pereira – s.v.

Kouamé 6,5 – La sua velocità e il suo dinamismo, per provare ad attaccare da lontano il Sassuolo, cercando di sfruttare gli spazi liberi lasciati da Sanabria. Da un suo assist, arriva il gol del pareggio del Genoa.

Sanabria 7 – Utile nel creare gli spazi e nel protegger la palla per far salire la squadra. Cinico e veloce in occasione del gol dell’uno a uno. Dall’87’ Pandev – s.v.

All. Prandelli 6 – La sua tattica, riesce ad imbrigliare il Sassuolo, cercando così di sfruttare le debolezze della squadra di De Zerbi.

SASSUOLO

Consigli 6 – Non può far nulla sul gol di Sanabria. Precisi i suoi disimpegni con i piedi.

Ottima la parata su Kouamé all’84’.

Lirola 6 – L’ex Juventus cerca di spingere quando gli è possibile, provando a non lasciare troppo spazio a Kouamé.

Magnani 6 – Mantiene bene la posizione, cercando di scegliere i giusti tempi per le chiusure.

Peluso 5,5 – Bene nel gioco aereo, ma poco reattivo in occasione del gol di Sanabria.

Rogerio 5,5 – Buono il suo contributo in fase d’impostazione, ma va in difficoltà quando viene pressato o puntato.

Duncan 6,5 – Sempre il solito gladiatore: corre, lotta, recupera palloni e poi li smista con grande precisione per gli esterni d’attacco.

Sensi 5,5 – Tanta disponibilità e corsa, ma poca precisione in fase di costruzione, facendo rallentare la manovra del Sassuolo. Dal 46’ Bourabia 6 – Non riesce ad incidere quanto ci si sarebbe aspettato.

Locatelli 6 – L’ex Milan si dimostra ancora una volta molto abile come interno di centrocampo, dettando bene i tempi di gioco e dando una giusta copertura quando è il Genoa ad attaccare.

Berardi 6 – Non rimane spesso sulla sua fascia, provando spesso a spaziare e a verticalizzare per le altre due punte.

Babacar 5 – Ingaggia una lotta con i due difensori , dove non spesso vince. Cala nel secondo tempo, partecipando poco all’azione offensiva. Dal 70’ Boga 5,5 – Fa bene poco per incidere sulla gara.

Djuricic 7 – Bravo nell’attaccare spesso il secondo palo. Astuto nello sfruttare l’errore di posizione della difesa del Genoa per segnare il gol del momentaneo vantaggio. Dall’84’ Matri – s.v.

All. De Zerbi 5,5 – La sua squadra prova a fare il solito gioco ma questa volta è troppo lento e non riesce ad aggiudicarsi il match.

Arbitro: Manganiello 6 – Discreta direzione di gara del direttore della sezione di Pinerolo, che sanziona con le ammonizioni, solo i falli più cattivi.

TABELLINO

GENOA-SASSUOLO 1-1

Genoa (4-4-2): Radu, Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito, Lazovic, Lerager, Radovanovic (76’ Veloso), Bessa, Kouamé, Sanabria (87’ Pandev). A disposizione: Vodisek, Jandrei, Günter, Lakicevic, Pezzella, Sturaro, Lapadula, Dalmonte. All. Prandelli

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio, Duncan, Sensi (46’ Bourabia), Locatelli, Berardi, Babacar (70’ Boga), Djuricic (84’ Matri). A disposizione: Satalino, Pegolo, Lemos, Ferrari, Adjapong, Brignola, Scamacca, Di Francesco. All. De Zerbi

MARCATORI: 28’ Djuricic (S), 41’ Sanabria (G)

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

AMMONITI: 44’ Duncan (S), 54’ Romero (G), 64’ Bourabia (S), 89’ Rogerio (S)

ESPULSI:

