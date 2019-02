PAGELLE TABELLINO UDINESE FIORENTINA / È 1-1 tra Udinese e Fiorentina alla 'Dacia Arena' di Udine. Al vantaggio bianconero firmato da Stryger Larsen risponde Edimilson Fernandes con un gran destro da fuori. Ancora sottotono Simeone. Ecco i voti del match.

UDINESE

Musso 6 - Reattivo nel primo tempo sul colpo di testa di Pezzella. Non può nulla, però, sul gran destro da fuori di Edimilson Fernandes.

De Maio 6 - Sempre ben piazzato e attento nella propria area di rigore. Buona la prima all'esordio in maglia bianconera.

Troost-Ekong 6,5 - Ha ottime letture difensive ed è decisivo in un paio di occasioni in chiusura su Chiesa. Il migliore del suo reparto arretrato.

Nuytinck 6,5 - Lucido e attento in marcatura. Bene anche nel gioco aereo. Sicurezza.

Stryger Larsen 6,5 - Cancella un primo tempo piuttosto impalpabile con la zampata in contropiede che vale il momentaneo vantaggio dei suoi.

Fofana 5,5 - Spesso confusionario nelle scelte e nella gestione della palla in mezzo al campo.

Behrami 6 - Lotta e fa a sportellate senza mai tirarsi indietro, sacrificandosi con buona efficacia in fase di interdizione.

Mandragora 5,5 - È spesso in ritardo e come al solito ruvido e scomposto negli interventi. Nel finale di primo tempo rimedia così un giallo sacrosanto per un brutto fallo su Pezzella.

D'Alessandro 6 - È impegnato più in fase di contenimento su Chiesa che in zona d'attacco, ma comunque efficace nella propria metà campo. Generoso.

De Paul 6,5 - Tutte le occasioni pericolose dei padroni di casa passano dai suoi piedi. Nel primo tempo va ad un passo dal gol con una grande azione personale e la conclusione di destro che sfiora il palo. La squadra di Nicola è De Paul-dipendente. Dal 74' Okaka 5,5 - Non riesce ad incidere nei 15 minuti in cui è chiamato in causa.

Pussetto 6 - Propizia il gol di Stryger Larsen conducendo il contropiede bianconero fino all'area di rigore avversaria in una prestazione nel complesso di certo non indimenticabile. Dal 84' Lasagna s.v.

All. Nicola 6 - Bicchiere mezzo vuoto per la squadra bianconera, rimontata dopo l'iniziale vantaggio e ancora in piena lotta salvezza.

FIORENTINA

Lafont 6 - È esente da colpe in occasione del momentaneo vantaggio bianconero. Lucido e attento quando chiamato in causa.

Laurini 5,5 - Soffre in fase di contenimento e rinuncia ad accompagnare la manovra offensiva dei suoi.

Dal 83' Ceccherini s.v.

Pezzella 6 - Sempre preciso in copertura e nel guidare la sua linea difensiva. Leader.

Milenkovic 6 - È piuttosto falloso e subito ammonito nel primo tempo. Rischia comunque poco o nulla nella ripresa.

Biraghi 5,5 - Meno efficace del solito sull'out di sinistra. Si limita ad una gara di contenimento.

Gerson 5,5 - Parte male nella ripresa e sbaglia qualche pallone di troppo dopo un buon primo tempo. Pioli lo richiama in panchina. Dal 59' Pjaca 5,5 - Poco incisivo e quasi mai pericoloso dal suo ingresso in campo. Ancora rimandato.

Fernandes 7 - Non poteva trovare giornata migliore per realizzare il suo primo gol in maglia viola. Pareggia il match con un gran destro da fuori in controbalzo.

Veretout 5 - Sbaglia malamente il controllo su un calcio d'angolo viola spianando la strada al contropiede avversario. Errore piuttosto pesante che costa l'1-0 dei padroni di casa.

Chiesa 6 - È come al solito tra i più vivaci ed intraprendenti dei suoi. Nei minuti finali fallisce però una grande occasione di testa che avrebbe potuto regalare la vittoria alla squadra viola.

Muriel 6 - Cresce col passare dei minuti dopo un primo tempo da spettatore. Diversi gli spunti pericolosi nel finale di gara.

Mirallas 5,5 - Piuttosto impalpabile e mai incisivo in 45 minuti che convincono Pioli a sostituire l'esterno ad inizio ripresa. Dal 46' Simeone 5,5 - Mai pericoloso dalle parti di Musso nei quasi 50 minuti di gioco concessi da Pioli.

All. Pioli 5,5 - La sua squadra frena dopo una settimana da urlo. Piccolo passo indietro che non ridimensiona di certo i viola.

Arbitro: Orsato 6 - Buona gestione in un match piuttosto spezzettato, ma mai nervoso. Non ci sono episodi dubbi da VAR da segnalare.

TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 1-1

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul (74' Okaka), Pussetto (84' Lasagna). All.: Nicola

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini (83' Ceccherini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson (59' Pjaca), Fernandes, Veretout; Chiesa, Muriel, Mirallas (46' Simeone). All.: Pioli

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. di Schio)

Marcatori: 56' Stryger Larsen (U), 65' Fernandes (F)

Ammoniti: 17' Milenkovic (F), 43' Mandragora (U), 60' Gerson (F), 60' Laurini (F), 74' Pussetto (U), 80' Behrami (U)

Espulsi: -

