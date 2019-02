SONDAGGIO CM.IT - Roma-Milan, ultima chiamata per Di Francesco!

SONDAGGIO CM.IT ROMA MILAN DI FRANCESCO / Il posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A mette di fronte Roma e Milan, in una gara fondamentale per il campionato di entrambe. Scontro diretto per il quarto posto in classifica, con i rossoneri a +1 sui giallorossi.

Capitolini che però vengono dal ko per 7-1 con lain, che ha rimesso in bilico il futuro di. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter se sia giusto l'esonero in caso di altra sconfitta. Risultati molto chiari, con ildei votanti che si è espresso a favore della cacciata dell'allenatore, in caso di ko stasera all'Olimpico. Per il 30% l'esonero non sarebbe invece la giusta soluzione. Il 16% ritiene invece che prima di un esonero immediato bisognerebbe concedere al tecnico un'ultimissima opportunità.