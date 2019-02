DE BOER INTER / Dopo le fallimentari avventure con Inter e Crystal Palace, club nei quali fu esonerato dopo 85 e 77 giorni dal suo annuncio, Frank de Boer sta rialzando la testa negli Stati Uniti. L'olandese, ora alla guida dell'Atlanta United, sembra felice della sua nuova avventura e redarguisce chi sottovaluta il calcio negli States: "La gente pensa che qui il calcio sia inferiore - ha detto alla testata olandese 'Nos' - ma non è così, sono in una vera squadra. Se farò bene qui, ne sono certo, tornerò a lavorare in Europa".

De Boer ha elogiato lo stadio del suo club, l'imponente Mercedes-Benz Stadium ("Il più bello che abbia mai visto, e ne ho visti molti") e anche la politica di lavoro con i giovani: "Quandomi ha fatto i complimenti per la scelta, mi ha anche detto che molti club dovrebbero imparare dall'Atlanta per come costruisce i suoi talenti".

Le frecciate, però, de Boer le ha riservate ai suoi ex club. Specialmente all’Inter, che in questi giorni deve fare i conti con il caso Spalletti: “Lì c’erano troppe influenze, volevano vedere subito i risultati e c’era troppo da fare. Dopo quattro mesi mi sentivo come se avessi lavorato lì sei anni, ero davvero distrutto. Avrei dovuto concentrarmi maggiormente sul calcio, qui posso farlo. Con i nerazzurri e col Crystal Palace ho imparato la lezione”.

