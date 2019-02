PAGELLE E TABELLINO SPAL-TORINO/ Partita combattuta a Ferrara tra i padroni di casa della Spal ed il Torino. Tanti falli commessi, gioco spezzettato e poche occasioni da gol. Il pareggio finale può comunque andar bene alla squadra di Semplici, che rimane distante dalla zona pericolosa di classifica. Mazzarri perde Nkoulou nella ripresa, espulso, provando a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il punto ottenuto comunque in trasferta. Belotti sacrifica il suo raggio d'azione per aiutare i compagni in fase di non possesso, ma le occasioni da gol ne risentono. Anche Zaza evanescente sotto porta. In giornata grigia anche Antenucci.

SPAL

Viviano 6,5 - Respinge in allungo una velenosa conclusione di Belotti ad inizio gara. Poi riposa.

Felipe 6 - Gioca d'esperienza, limitando le poche incursioni dei granata.

Bonifazi 6 - Contiene bene sia Belotti che Zaza, giocando d'anticipo e costringendoli nel giostrare spesso spalle alla porta.

Cionek 6 - Completa il terzetto difensivo rendendosi autore anche lui di una buona prestazione, limitando le due punte granata. Col Torino in dieci uomini, Semplici lo sostituisce rischiando un altro attaccante. Dal 76' Floccari s.v.

Kurtic 6 - Prova ad accendere luce nella trequarti offensiva del gioco della Spal, ma alterna momenti di standby ad altri pimpanti. Tutti suoi i calci di punizione, ma i traversoni sono sempre contenuti dai giocatori del Torino.

Missiroli 5,5 - La migliore arma a sua disposizione è quella dell'inserimento senza palla sulla trequarti. Riesce a proporsi poche volte però.

Valoti 5,5 - Nel primo tempo affanna un po', ma nella ripresa si getta spesso a supporto della movra offensiva. Si divora la migliore occasione del match però, calciando alto da centro area. Dal 79' Murgia s.v.

Lazzari 5,5 - Corre tanto, ma stavolta combina anche poco. Aina lo contrasta bene e i suoi cross non riescono a decollare.

Fares 6,5 - Spinge molto, soprattutto nella ripresa, e difende bene dal suo lato. Rimedia un giallo nel finale.

Paloschi 5,5 - Prova a farsi vedere perlopiù quando l'avversario rimane in inferiorità numerica. Fra l'altro è lui a causare l'espulsione di Nkoulou. Ma sotto porta combina poco.

Antenucci 5,5 - Una sola conclusione degna di nota, effettuata da posizione complicata nei primi 45', che però finisce alta. Poi la solita lotta ma anche poca concretezza in area di rigore.

All. Semplici 6 - Un buon punto per la sua Spal, che alla distanza riesce a prendere le misure del Torino di Mazzarri e ad imporre la manovra, anche se ben conenuta dagli avversari. I cambi non danno quella marcia in più per portare a casa la vittoria.

TORINO

Sirigu 6,5 - Sempre attento e sicuro in tutte le uscite, ma anche nelle poche conclusioni in cui i giocatori della Spal riescono a trovare la porta.

Izzo 6,5 - Partita da guerriero, in cui non lascia mai spazio alle punte biancoazzurre.

Lottatore.

Nkoulou 5 - Riceve un giallo nel primo tempo che lo condiziona, si, ma che non gli impedisce di giocare una buona partita sino al momento in cui, nella ripresa, si addormenta facendosi soffiare palla da Paloschi. Costretto ad atterrarlo, rimedia il secondo giallo.

Moretti 6,5 - Torna titolare disputando la solita gara: preciso nei suoi interventi, sempre concentrato e tempestivo negli anticipi. Fa il suo senza strafare, ma dà sempre sicurezza al reparto.

Lukic 6 - Corre molto, sia in fase di pressing che di supporto alla manovra. Nel finale prova a far decollare un contropiede ma è stanco e si fa recuperare dai padroni di casa. Dall'86' Berenguer s.v.

Rincon 6,5 - Recupera molti palloni facendo ripartire i suoi. Prova anche la conclusione da fuori area ma senza fortuna. Quando viene espulso Nkoulou arretra al centro della difesa a sostegno di Izzo e Moretti.

Ansaldi 6,5 - Gioca nel ruolo di mezz'ala accentrandosi spesso per poi provare la conclusione o il filtrante per le punte. Buona la sua gara, ma probabilmente il giallo ricevuto dopo solo appena 2' di gioco fa propendere Mazzarri per il cambio. Dal 53' Meité 6 - A causa dell'espulsione di Nkoulou dopo pochi minuti dal suo ingresso, è costretto a mantenersi basso per proteggere la difesa.

De Silvestri 5,5 - Viene spesso contrastato al momento del cross. Meglio in fase difensiva.

Aina 6,5 - Molto bene nel contenere Lazzari. Duella ad armi pari in velocità e non disdegna la sgroppata fino a quando i granata restano in parità numerica.

Belotti 5,5 - Partita di grandissimo sacrificio la sua, fra rincorse agli avversari e lotte a centrocampo per la conquista del pallone. Quasi commovente, ma così il Toto perde parecchio peso e il suo ariete dove conta: la zona gol.

Zaza 5,5 - Gode di poche occasioni da gol, anche se in fase di non possesso aiuta i compagni a contenere l'iniziale manovra della Spal. Ma sacrificando il gioco 'd'attacco. Dal 72' Baselli 6 - Entra in un momento delicato del match, ma dà forza ad un centrocampo un po' provato dalla stanchezza.

All. Mazzarri 6 -

Arbitro: Mariani 6 -

TABELLINO

Spal-Torino 0-0

Spal (3-5-2): Viviano; Felipe, Bonifazi, Cionek (dal 76' Floccari); Kurtic, Missiroli, Valoti (dal 79' Murgia), Lazzari, Fares; Paloschi, Antenucci. A disp.: Regini, Simic, Dickmann, Costa, Vicari, Schiattarella, Spina, Valdifiori, Gomis, Poluzzi. All. Semplici.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Lukic (dall'86' Berenguer), Rincon, Ansaldi (dal 53' Meité), De Silvestri, Aina; Belotti, Zaza (dal 72' Baselli). A disp.: Ferigra, Djidji, Bremer, Iago Falque, Damascan, Millico, Rosati, Ichazo. All. Mazzarri.

Marcatori:

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

Ammoniti: 2' Ansaldi (T), 6' Missiroli (S), 33' Nkoulou (T), 35' Cionek (S), 61' Belotti (T), 67' Zaza (T), 84' Felipe (S), 92' Fares (S), 94' Kurtic (S)

Espulsi: 65' Nkoulou (T)

