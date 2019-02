JUVENTUS BONUCCI / Dopo l'eliminazione dalla coppa Italia, il 3-3 in casa contro il Parma in un match che la Juventus sembrava avere in pugno. Non un momento fortunato per i bianconeri che devono fare i conti con assenze importante, soprattutto in difesa dove Allegri è alle prese con gli infortuni di Barzagli, Chiellini e Bonucci.

Proprio l'ex Milan su Instagram ha lanciato un messaggio di incoraggiamento dopo: "Senza drammi, senza ansia. Guardare indietro per imparare, Guardare avanti per migliorare. Tutti insieme uniti per scrivere pagine importanti in bianconero #bepositive #avanti #Squadra #FinoAllaFine".

Bonucci ha un problema alla caviglia che lo terrà fuori ancora per un paio di settimane: la speranza dei bianconeri è riuscire a recuperarlo in tempo per la gara di andata contro l'Atletico Madrid, quando dovrebbe essere presente anche Giorgio Chiellini.

