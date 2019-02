CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / La mano sul petto, probabilmente per l'ultima volta colorato di azzurro: Marek Hamsik ha salutato così il 'San Paolo' durante Napoli-Sampdoria, una gara che sarà ricordata come l'ultima di 'marekiaro' in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo aver battuto record di gol e presenze, lo slovacco ha accettato la corte del Dalian Yifang : 15 milioni di euro al Napoli, 9 milioni all'anno per tre stagioni al calciatore, le cifre dell'affare. Ma la destinazione dello slovacco avrebbe anche potuto non essere la Cina: 'TuttoSport' racconta dell'offerta del Vissel Kobe, la squadra giapponese dove milita anche Andreas Iniesta. Una possibilità che l'entourage di Hamsik ha tenuto in piedi fino alla fine, per poi trovare l'intesa con il club cinese.