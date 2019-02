VIDEO ROMA MILAN HIGHLIGHTS / Posticipo importante per la 22a giornata di Serie A: Roma-Milan è una sorta di spareggio Champions che potrà dire molto sul futuro di giallorossi e rossoneri.

Soprattutto la squadra diè chiamata al riscatto dopo la disfatta di Firenze: un altro passo falso complicherebbe il cammino dei capitolini in campionato ma potrebbe avere ripercussioni anche sulla panchina del tecnico. Tutt'altro momento vivono in casa rossonera con la semifinale di coppa Italia raggiunta e l'entusiasmo per l'arrivo di. Tramite il canale Youtube ufficiale della Lega Serie A, Calciomercato.it vi offre gli highlights di Roma-Milan.