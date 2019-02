INTER PERISIC / Perisic non parla davanti a taccuini e microfoni ma sui social.

Ieri l'esterno dell', al centro delle voci (ma anche delle critiche per la sua richiesta di lasciare Milano) difino all'ultimo giorno della finestra invernale, ha compiuto 30 anni e oggi su Instagram ha ringraziato tutti con un post senz'altro non banale: "Dicono che a 30 anni si entra nell'età dell'oro ... Entrando in questo periodo della mia vita con 0 c****. Sinceramente, ringrazio di cuore tutti per il pensiero nel giorno del mio compleanno. Grazie per le lodi ma anche grazie per le critiche. Entrambi sono la mia benzina", ha scritto Perisic con hashtag conclusivo - tradotto - "aspettiamo e vediamo".