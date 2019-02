VIDEO INTER BOLOGNA / Inter-Bologna è la gara di domenica alle 18 della 22a giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da una serie negativa con un punto in due partite e sono reduci dall'eliminazione in coppa Italia.

Necessario per la squadra diimprimere una svolta, la stessa che spera di dare al Bologna l'ex nerazzurro Sinisachiamato al posto di Pippo. I rossoblu sono terzultimi in classifica, reduci dal pesante ko contro il Frosinone e non possono fare calcoli per pensare alla salvezza. Calciomercato.it, tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights di Inter-Bologna.