Calciomercato Juventus, Pogba resta in lista: svolta imminente

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / "La Juventus è disperatamente alla ricerca del trionfo in Champions League e crede che Paul Pogba sia il pezzo mancante per raggiungere il suo obiettivo". Così, in Inghilterra, rilanciano oggi le voci sul tentativo da parte della dirigenza bianconera di riportare il centrocampista francese allo Stadium. A riportare l'indiscrezione è il britannico 'Daily Express' che, inoltre, aggiunge: siamo vicini al momento della svolta.

Con l'arrivo di Solskjaer in panchina l'ex juventino è rinato, diventando elemento chiave del nuovo ManchesterUnited.

Per questo la dirigenza dei 'Red Devils' avrebbe intenzione non soltanto di esercitare l'opzione per prolungare di un altro anno l'attuale contratto, ma anzi avrebbe deciso di proporre nel giro di poche settimane un nuovo accordo ben più lungo. Quila Juventus resterà sintonizzata e attenta, perché secondo il tabloid il giocatore avrebbe tutta l'intenzione di chiedere un ingaggio monstre, simile se non superiore a quello da circa 550mila euro a settimana garantito ad Alexis. Qualora il club non dovesse cedere alla richiesta o comunque si dovessero registrare delle frizioni, la Juventus sarebbe pronta ad intervenire visto che, scrive sempre il Daily Express, Pogba sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri per il prossimo mercato.