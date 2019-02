CALCIOMERCATO ROMA MONCHI ARSENAL / Alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, l'Arsenal ha avuto contatti con Monchi: come raccontato da Calciomercato.it, è soprattutto l'ala spagnola dei 'Gunners' (da Emery a Sanllehi) a spingere per l'approdo a Londra del dirigente della Roma.

Dall'Inghilterra però fanno il nome anche di un altro potenziale nuovo ds dell': si tratta di Marc, attualmente all', che - secondo quanto si legge sul 'Daily Mail' - sarebbe in pole. I Lancieri hanno smentito contatti tra la società inglese e il proprio dirigente che però ha il profilo perfetto per sposare la linea societaria dell'Arsenal. La ricerca è portata avanti attualmente da Raul Sanllehi cui spetta il compito di individuare i potenziali candidati: poi sarà Josh, figlio del proprietario del club, ad avere i colloqui dai quali dovrebbe uscire il nome del prossimo direttore sportivo dell'Arsenal.