CALCIOMERCATO BALOTELLI BRESCIA / Appena arrivato al Marsiglia, Mario Balotelli ha parlato del suo futuro e della possibilità di rivederlo giocare nel campionato italiano.

L'attaccante, ex, in un'intervista che andrà in onda su 'Rai 2' nel corso di 'Quelli che il calcio' ha parlato così: "Il calcio italiano è fin troppo tattico e un po' noioso, non ho pensato concretamente a tornare in serie A in questi mesi, però non posso negare che mi piacerebbe chiudere la carriera al Brescia".

Prima di approdare alla corte di Rudi Garcia, Balotelli è stato accostato a diverse compagini del nostro campionato: alla fine si è accasato ancora in Francia, nella società che lo trattativa dalla scorsa estate.

