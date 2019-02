Calciomercato Milan, il sogno è Depay

CALCIOMERCATO MILAN DEPAY / Il mercato di gennaio si è chiuso senza l'acuto sperato, senza l'esterno offensivo che fino all'ultimo il Milan ha provato a portare alla corte di mister Gattuso. Niente da fare neanche per Saint-Maximin, troppo poco il tempo rimasto per completare un'operazione così importante. Se ne potrà riparlare in estate, col gioiello del Nizza che resta nei radar.

Ma non è l'unico obiettivo in Ligue 1 per i rossoneri che sperano di centrare la qualificazione alla Champions League e, con gli introiti derivanti, di programmare un altro mercato da protagonisti. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Dalla Francia arrivano infatti nuove indiscrezioni, rilanciate anche dallo spagnolo 'Mundo Deportivo', secondo cui il Milan sarebbe in corsa per Memphis Depay, classe '94 stella del Lione negli ultimi giorni al centro di un piccolo caso (rientrato) per le sue dichiarazioni sull'ambizione di giocare in un top club. Secondo 'Foot Mercato', i dirigenti rossoneri avrebbero già fatto un tentativo in passato rifiutando di mettere sul piatto i 50 milioni di euro richiesti, ma a giugno torneranno alla carica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui