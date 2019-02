CALCIOMERCATO INTER CRUZ / Inter-Bologna è un po' la sua partita: ha giocato con i nerazzurri e i rossoblù Julio Cruz, 'El Jardinero' che in un'intervista alla 'Gazzetta Sportiva' dice la sua sul momento dei nerazzurri. Si parte da Spalletti: "Ho sempre creduto in lui, Luciano è una persona che lavora bene.

Ma l'Inter non cresce, ha sempre problemi".

Una spiegazione l'ex attaccante la trova e mette sotto processo il mercato: "Ho sempre detto che deve essere in automatico l'antagonista della Juventus: ma ogni anno non succede, da anni. Perché? Ho paura che non prenda i giocatori giusti. Nainggolan? Ho vissuto anche a Roma e posso dirlo: è diversa da Milano, questione di obiettivi impellenti"

