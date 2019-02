Calciomercato Inter, nuove voci su Rakitic: parla l'agente

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC AGENTE / Al Barcellona dal 2014, tutt'ora titolare e perno fondamentale della formazione di Valverde, Ivan Rakitic è in ogni caso da settimane al centro di diverse voci di calciomercato che lo accostano anche alla Serie A, con Juventus ed Inter in particolar modo accostate al croato classe '88.

Voci che sono inevitabilmente aumentate dopo l'acquisto da parte dei blaugrana del gioiello Frenkie, che sbarcherà in Catalogna la prossima estate. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

A rilanciare è soprattutto il noto programma spagnolo 'El Chiringuito' che ha parlato di un'offerta molto importante che sarebbe già stata formulata dall'Inter per tentare di convincere Rakitic in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto raccolto dal portale 'Passioneinter.com', però, la volontà del calciatore sarebbe chiara ed a ribadirla è l'agente Arturo Canales che ha sentenziato: "Ivan lascia la Spagna in estate? È uno scenario impossibile".

