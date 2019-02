Calciomercato Juventus, dalla Spagna: contatti per l'addio di Dybala. E la promessa a Ronaldo...

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Per gli equilibri di squadra e far spazio alla stella più lucente è diventato un tuttocampista, sacrificandosi anche in termini realizzativi e di centralità nel progetto. Ma mentre va verso i 26 anni, Paulo Dybala valuta attentamente le sue prospettive nella Juventus di Cristiano Ronaldo e nonostante una 'promessa' fatta proprio al portoghese, scrivono in Spagna, non esclude alcuno scenario per il prossimo futuro.

Lo rivela 'Don Balon' con un'indiscrezione ripresa in queste ore da molti quotidiani in tutta Europa. Dybala, si legge, aveva parlato in estate con Ronaldo confermando la volontà di restare in bianconero per l'intera durata dei tre anni di contratto del portoghese con l'obiettivo di raggiungere insieme la vittoria della Champions League. Le cose però sarebbero cambiate in fretta tanto che Dybala avrebbe già avuto dei contatti con il Paris Saint-Germain, deciso a puntare sulla 'Joya' juventina per cautelarsi in caso di partenza di una delle sue stelle, con Neymar e Mbappe sempre più attratti dal RealMadrid. Da parte della Juventus, inoltre, alle giuste cifre ci sarebbe la disponibilità a trattare la cessione dell'argentino con cui finanziare la campagna acquisti della prossima estate.

