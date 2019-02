Calciomercato, Chelsea: gli sms che mettono a rischio Sarri

CALCIOMERCATO CHELSEA SARRI / Tempi duri per Maurizio Sarri al Chelsea, a cui non basta la netta vittoria sull'Huddersfield (5-0, doppietta di Higuain) per scacciare le voci sul suo futuro.

Voci che anzi, tornano e si fanno sempre più rumorose, con un retroscena che vede coinvolto il patron Romane che mette pressione e dubbi sulla posizione del manager dei 'Blues'.

A riportarlo è il britannico 'Daily Express' il quale nella sua edizione odierna parla di una serie di sms inviati dal proprietario del Chelsea al tecnico chiedendo spiegazioni in merito alla crisi delle ultime settimane. Contestualmente sarebbe stato fissato il piazzamento in zona Champions League come parametro fondamentale per meritare la conferma: senza la Champions, a fine stagione Sarri verrebbe esonerato, sentenzia il tabloid. Ulteriore conferma si ha dal fatto che Abramovich avrebbe già avviato la ricerca del possibile sostituto, con il nome di Mauricio Pochettino in cima alla lista dei desideri. Anche se il Tottenham continua a far muro e la concorrenza di RealMadrid e ManchesterUnited resta fortissima.

